США "потеряли" в Ираке оружия на $1 млрд - Amnesty International

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КИЕВ, 24 мая — РИА Новости Украина. Американские военные не могут определить местоположение части вооружения, доставленного в Ирак и Кувейт, общая стоимость которого оценивается в миллиард долларов, сообщила Международная неправительственная организация Amnesty International.

Правозащитники ссылаются на рассекреченные Вашингтоном результаты аудита от сентября 2016 года. Согласно документам, Пентагон "не имеет точных и свежих данных о числе единиц и местоположении" большого количества оборудования, которое должно было поступить на вооружение иракской армии, а также курдских отрядов пешмерга.

В частности, не установлено, где в данный момент находятся десятки тысяч штурмовых винтовок общей стоимостью примерно 28 миллионов долларов, сотни минометных мин и сотни армейских внедорожников Humvee.

"Это особенно печальная информация, если принять во внимание сообщения о том, что американское оружие уже давно попадает в руки воюющих в Ираке вооруженных группировок, в том числе группировки, именующей себя "Исламское государство" (террористическая группировка ИГ, запрещена в РФ)", — заявил специалист организации в области контроля над вооружениями Патрик Уилкен.

Ранее директор Центрального разведывательного управления США Джон Бреннан заявил, что вывод американских войск из Ирака в 2011 году способствовал формированию и усилению террористической группировки "Исламское государство".