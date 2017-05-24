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    Польша не исключает агрессии со стороны России - СМИ

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    В доктрине обороны Польши прописана модернизация противовоздушной обороны и усиление артиллерийских сил, а повышение готовности к защите собственных территорий остается приоритетом для вооруженных сил страны.
    Государственный флаг Польши и флаг Североатлантического Альянса
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    КИЕВ, 24 мая — РИА Новости Украина. Министр обороны Польши Антони Мацеревич представил оборонную доктрину страны. Согласно документу, членство государства в НАТО и ЕС остается ключевым для безопасности, а главной угрозой названа Россиия, сообщает Rzeczpospolita.

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    В доктрине прописана модернизация противовоздушной обороны Польши и усиление артиллерийских сил, а повышение готовности к защите собственных территорий остается приоритетом для вооруженных сил страны. Вместе с нем, в документе содержатся пункты о планах создания оборонных укреплений, а польские военнослужащие могут принимать участие в иностранных операциях совместно с союзниками.

    "Главным источником угроз для Польши доктрина считает агрессивную политику России, ее нарушения международных законов, применение грубой силы против других стран, а также попытки дестабилизировать НАТО и ЕС", — отмечает ZN.UA.

    Ранее глава бюро национальной безопасности Польши Павел Солох заявил, что его страна считает Россию главной угрозой коллективной безопасности НАТО.

    Напомним, президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что США и Российская Федерация должны вернуться к переговорам о сокращении стратегических вооружений. Он также отметил, что НАТО, кроме политики сдерживания, нуждается и в диалоге с Россией.

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