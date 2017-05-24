Премьер Британии предупредила о неизбежности новых терактов

КИЕВ, 24 мая – РИА Новости Украина, Мария Табак. Повышение уровня террористической угрозы в Великобритании с "серьезного" до максимального "критического" означает, по сути, неизбежность новых терактов, пояснила премьер-министр страны Тереза Мэй.

"На основе расследований независимых организаций и развединформации… было сделано заключение, что уровень угрозы должен быть на данный момент повышен с серьезного до критического. Это означает, что теракты не только остаются в большой степени возможными, но и что они могут быть неизбежными", — сказала премьер по итогам заседания чрезвычайного комитета COBRA, в состав которого входят члены правительства и представители спецслужб.

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Теракт в Манчестере произошел в понедельник вечером, 22 мая, во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Подрыв произвел смертник. По последним данным, погибли 22 человека, около 120 получили ранения. Кроме того, несколько подростков считаются пропавшими без вести. Ответственность за взрыв взяла на себя террористическая группировка ИГ. Полиция назвала 22-летнего Салмана Абеди подозреваемым в осуществлении теракта.