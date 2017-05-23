США планируют выделить Украине в 2018 году $150 млн военной помощи

КИЕВ, 23 мая — РИА Новости Украина. Военная помощь США Украине в 2018 финансовом году может составить 150 миллионов долларов. Соответствующее предложение содержится в проекте бюджета оборонного ведомства США на предстоящий финансовый год, который начинается с 1 октября 2017 года.

"Поддержка будет включать (такие сферы как) командование и управление, радары контрбатарейной борьбы; подготовка, оснащение и применение сил; всестороннее материально-техническое обеспечение; консультативная помощь", — говорится в проекте бюджета.

Читайте также: Стоп-сигнал. Конгресс США запретил Киеву финансировать батальон "Азов"

Как уточняется в документе, финансирование позволит улучшить возможности Украины в области "руководства и управления подчиненными силами, разобраться в оперативной обстановке, а также интегрировать разведданные и оперативную информацию в процессы принятия решений". Также одной из задач называется повышение совместимости с силами НАТО и других западных стран.

Общий бюджет Пентагона на следующий финансовый год предлагается установить в размере 639 миллиардов долларов, что на 52 миллиарда или почти на 10% больше уровня текущего года. Эта сумма будет включать в себя 65 миллиардов на проведение операций по борьбе с терроризмом за рубежом. Кроме того, еще два миллиарда долларов будут добавлены по программам, которые реализуются не по линии Пентагона, но входят в оборонный бюджет страны.

Напомним, в государственном бюджете США на 2017 финансовый год (завершается 30 сентября) заложено $560 млн помощи Украины, из них $238 млн — военной помощи.

Смотрите также: Толпа националистов пыталась "украинизировать" ливанский ресторан в Киеве

Ранее также сообщалось, что Белый дом в своем предложении по бюджету США намерен отказаться от предоставления безвозмездной военной помощи ряду стран, заменив ее на выдачу кредитов. В числе этих стран оказалась и Украина.