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    Группа депутатов бундестага отменила визит в Турцию

    (обновлено: )13
    Сообщается, что вице-президент бундестага Клаудиа Рот и ещё трое депутатов планировали были посетить Анкару, Диярбакыр и Стамбул и провести там встречи с представителями турецкого МИД, президиума парламента и депутатами.
    На заседании Бундестага. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 23 мая — РИА Новости Украина. Группа депутатов бундестага отменила запланированный визит в Турцию, сообщают во вторник немецкие СМИ.

    Флаг Турции
    Associated Press Emrah Gurel
    Bild: Турция готовит "план действий" против Германии

    Вице-президент бундестага Клаудиа Рот ("Зеленые") и ещё трое депутатов должны были посетить Анкару, Диярбакыр и Стамбул. В рамках поездки, запланированной с четверга по воскресенье, делегация собиралась обсудить прошедший референдум и его последствия, внутриполитическое развитие Турции и отношения страны с ЕС. Депутаты бундестага должны были провести встречи с представителями турецкого МИД, президиума парламента и депутатами. Визит на военную базу "Инджирлик" запланирован не был.

    Причины отмены визита пока неизвестны, о них Рот намерена объявить в среду.

    Ранее официальный представитель МИД ФРГ Мартин Шефер заявил, что Турция проинформировала министерство за день до начала предполагаемого визита группы немецких депутатов на военную базу "Инджирлик" о невозможности поездки.

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