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    Избран новый глава ВОЗ

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    Голосование на выборах нового генерального директора Всемирной организации здравоохранения состоялось в Женеве и проходило за закрытыми дверями. За долги по выплатам взносов в ВОЗ к нему не были допущены Украина, Коморские острова, ЦАР и Сомали.
    Тедрос Аданом Гебреисус
    wikipedia

    КИЕВ, 23 мая — РИА Новости Украина. Новым гендиректором Всемирной организации здравоохранения стал кандидат от Эфиопии Тедрос Аданом Гебреисус, передает корреспондент РИА Новости.

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    Голосование на выборах нового генерального директора Всемирной организации здравоохранения состоялось в Женеве во вторник и проходило за закрытыми дверями. За долги по выплатам взносов в ВОЗ к нему не были допущены Украина, Коморские острова, ЦАР и Сомали. По итогам первого тура из гонки выбыла кандидат от Пакистана Санья Ништар. Борьбу продолжили кандидат от Великобритании Дэвид Набарро и кандидат от Эфиопии Тедрос Аданом Гебреисус.

    Во втором туре в лидеры выбился Гебреисус, набрав 121 голос. Набарро получил поддержку 62 стран. По правилам, во втором туре победителю было необходимо набрать две трети голосов стран-членов ВОЗ. В третьем раунде для победы необходимо было набрать простое большинство.

    Гибреисус выиграл выборы, получив 133 голоса против 50 у Набарро.

    Кандидат из Эфиопии в 2005-2012 годах возглавлял министерство здравоохранения страны. В своей речи перед голосованием во вторник он заявил, что "будет работать без устали для выполнения обещаний ВОЗ о всемирном здравоохранении". Гибреисуса при этом обвиняют в коррупции, а также в сокрытии вспышки холеры в Эфиопии.

    Гибреисус официально вступит в должность гендиректора ВОЗ 1 июля. Второй срок полномочий действующего гендиректора ВОЗ Маргарет Чен истекает 30 июня 2017 года.

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