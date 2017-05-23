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    Мэй: трагедия в Манчестере была терактом

    Тема:

    Кровавый теракт в Манчестере (101)

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    В состав чрезвычайного комитета входят члены правительства, представители правительства и спецслужб. Тереза Мэй сообщила, что взрывное устройство привел в действие смертник, он был один.
    Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    ЛОНДОН, 23 мая — РИА Новости, Татьяна Фирсова. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй подтвердила, что трагедия в Манчестере расценивается как теракт, назвав его "самым серьезным" терактом в Северной Англии.

    "Сомнений не осталось, что люди Манчестера и этой страны стали жертвами террористической атаки, которая была нацелена на самых молодых людей в нашем обществе. Это один из самых ужасных терактов, которые мы пережили в Великобритании… Это самый серьезный теракт, который пережил город и Северная Англия в целом", — сказала Мэй журналистам во вторник по итогам экстренного заседания чрезвычайного комитета COBRA в связи с трагедией в Манчестере.

    Ситуация возле стадиона Манчестер Арена
    nbcnews.com
    Ужас на стадионе в Манчестере: 22 погибших, около 50 раненых

    В состав чрезвычайного комитета входят члены правительства, представители правительства и спецслужб.

    Тереза Мэй сообщила, что взрывное устройство привел в действие смертник, он был один.

    "Сейчас мы знаем, что террорист был один", — сказала Мэй журналистам по итогам заседания правительственного чрезвычайного комитета COBRA. Террорист активировал взрывное устройство возле одного из выходов со стадиона, уточнила она.

    Напомним, взрыв прогремел в концертном комплексе стадиона "Манчестер Арена" в понедельник, 22 мая, около 22:30 по местному времени. Завершался концерт певицы Арианы Гранде, на котором присутствовало несколько тысяч человек, в том числе много детей и подростков.

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    Полиция заявила, что рассматривает произошедшее как "террористический инцидент". По последним данным, в больницах остаются 59 человек. Погибли 22 человека, в том числе дети.

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