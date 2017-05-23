наверх
23.05.201706:51
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    В мире

    Медики уточнили число пострадавших при теракте в Манчестере

    Тема:

    Кровавый теракт в Манчестере (90)

    (обновлено: )224
    Скорая помощь госпитализировала в разные больницы 59 пострадавших в результате инцидента на "Манчестер Арене" и оказала помощь ряду людей с легкими ранениями на месте.
    Ситуация возле стадиона Манчестер Арена
    @uri4u

    КИЕВ, 23 мая — РИА Новости Украина. Экстренные службы госпитализировали 59 человек после взрыва в Манчестере, еще нескольким была оказана помощь на месте, сообщает северо-западное подразделение скорой помощи NHS в Twitter.

    Теракт на стадионе в Манчестере. Видео
    Канал на Youtube criticoenserio
    Теракт в Манчестере: паника на стадионе и истекающие кровью раненые

    Полиция подтвердила, что в результате инцидента в концертном комплексе "Манчестер Арена" 19 человек погибли и около 50 были ранены. Правоохранители заявили, что будут считать произошедшее терактом, пока не будет доказано обратное. Это самая крупная террористическая атака в Британии после трагедии в лондонском метро в 2005 году, жертвами которого стали более 50 человек.

    "Скорая помощь госпитализировала в разные больницы 59 пострадавших в результате инцидента на "Манчестер Арене" и оказала помощь ряду людей с легкими ранениями на месте", — говорится в сообщении.

    Сообщается, что пострадавшие получают медицинскую помощь в шести британских больницах.

    Смотрите также — ЧП на стадионе в Манчестере: первые секунды после взрывов

    ​Как отмечается, на концерте, который проходил на стадионе, было много детей и подростков. Американская певица Ариана Гранде, в ходе выступления которой произошла трагедия, не пострадала.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Отряд спецназначения полиции возле стадиона "Манчестер Арена"
    Кровавый теракт в Манчестере
    Заседание Верховной Рады. Архивное фото
    Украина и Россия: визовый вопрос
    Социальные сети, запрещенные в Украине
    Новые санкции против РФ: без "Яндекса" и соцсетей
    Министерство иностранных дел Украины
    Евросоюз отменил визы для украинцев