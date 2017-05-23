Медики уточнили число пострадавших при теракте в Манчестере

КИЕВ, 23 мая — РИА Новости Украина. Экстренные службы госпитализировали 59 человек после взрыва в Манчестере, еще нескольким была оказана помощь на месте, сообщает северо-западное подразделение скорой помощи NHS в Twitter.

Полиция подтвердила, что в результате инцидента в концертном комплексе "Манчестер Арена" 19 человек погибли и около 50 были ранены. Правоохранители заявили, что будут считать произошедшее терактом, пока не будет доказано обратное. Это самая крупная террористическая атака в Британии после трагедии в лондонском метро в 2005 году, жертвами которого стали более 50 человек.

"Скорая помощь госпитализировала в разные больницы 59 пострадавших в результате инцидента на "Манчестер Арене" и оказала помощь ряду людей с легкими ранениями на месте", — говорится в сообщении.

Сообщается, что пострадавшие получают медицинскую помощь в шести британских больницах.

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​Как отмечается, на концерте, который проходил на стадионе, было много детей и подростков. Американская певица Ариана Гранде, в ходе выступления которой произошла трагедия, не пострадала.