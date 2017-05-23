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    Трамп просил глав спецслужб опровергнуть его "связи с РФ" - СМИ

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    Трамп: миграционный указ, отношения с РФ, стена с Мексикой (252)

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    По данным газеты Washington Post, президент отдельно обращался к директору национальной разведки Дэну Коутсу и главе Агентства национальной безопасности Майклу Роджерсу.
    Дональд Трамп
    Кадр из видео с сайта politico.com

    КИЕВ, 23 мая – РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп обращался с просьбой с руководителям ведущих спецслужб страны с просьбой публично опровергнуть сообщения о якобы имевших место связях его окружения с Россией, пишет газета Washington Post.

    По данным издания, президент отдельно обращался к директору национальной разведки Дэну Коутсу и главе Агентства национальной безопасности Майклу Роджерсу с просьбой выпустить заявления, в котором бы говорилось об отсутствии доказательств сговора окружения Трампа во время предвыборной кампании 2016 года.

    Дональд Трамп
    joe raedle / POOL / AFP
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    "Коутс и Роджерс отказались выполнить этот запрос, который оба сочли неприемлемым, как говорят два действующих и два бывших чиновника", — пишет газета, добавляя, что сохранилась служебная записка по поводу беседы главы АНБ с президентом.

    Washington Post утверждает, что заручиться поддержкой руководителей спецслужб захотел на следующий день после того, как 20 марта бывший директор ФБР Джеймс Коми сообщил конгрессменам, что бюро расследует связи окружения Трампа с российским правительством и "влияние со стороны РФ" на избирательную кампанию Трампа.

    В Белом доме изданию заявили, что не комментируют "беспочвенные обвинения, основанные на незаконных утечках анонимов".

    Газета также утверждает, что Трамп также пытался выяснить у руководителей разведок, могут ли они оказать давление на Коми, чтобы тот "закрыл расследование".

    Публикация Washington Post стала очередной в череде статей, в которых действующий президент США прямо или косвенно обвиняется в попытках помешать расследованию "российского вмешательства" в выборы в США в 2016 году. 

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    ЦРУ, ФБР и АНБ распространили 6 января доклад, в котором в очередной раз обвинили Россию во "вмешательстве в американские выборы", но отказались предоставить какие-либо доказательства, сославшись на секретность. При этом из доклада следовало, что американские спецслужбы делают выводы о "тайных операциях России по влиянию на выборы" по таким источникам, как репортажи российского телевидения и записи в соцсетях. Практически половина доклада была посвящена телеканалу RT и агентству Sputnik, причем данные по RT были в основном пятилетней давности.

    В Москве категорически отрицали обвинения во вмешательстве и называли подобные утверждения безосновательными.

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