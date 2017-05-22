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    Трамп увидел "обнадеживающие признаки" решения конфликтов на Ближнем Востоке

    (обновлено: )4110
    Трамп заверил, что во время его поездок он видел много обнадеживающих признаков того, что действительно можно "достичь более мирного будущего для региона и для людей любого вероисповедания, любых воззрений во всем мире".
    Дональд Трамп
    REUTERS Eric Thayer

    КИЕВ, 22 мая — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп увидел "обнадеживающие признаки" по урегулированию конфликтов на Ближнем Востоке и в мире. Об этом он сказал по итогам переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

    Визит Дональда Трампа в Саудовскую Аравию, 20 мая 2017
    Дональд Трамп/Twitter
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    "Во время моих поездок я видел много обнадеживающих признаков того, что мы действительно можем достичь более мирного будущего для региона и для людей любого вероисповедания, любых воззрений во всем мире", — заявил он.

    Трамп прибыл в Израиль из Саудовской Аравии, где провел встречи с лидерами ряда мусульманских стран, в том числе из Ближнего Востока.

    Президент США отметил, что в ходе встреч одним из главных вопросов была борьба с терроризмом и экстремизмом, а также с радикальной идеологией.

    Выступление президента транслировали американские телеканалы.

    Ранее Трамп назвал урегулирование палестино-израильского конфликта "самой сложной сделкой из всех".

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