Дуда: Польша и Украина могут совместно построить успешное будущее

КИЕВ, 22 мая — РИА Новости Украина. Президент Польши Анджей Дуда выразил уверенность, что Украина и Польша могут совместно построить успешное будущее на основе уважения и чувства солидарности. Об этом президент Польши Дуда написал в письме, которое зачитали в Житомире по случаю открытия мемориальной доски Леху Качиньскому, передает Niezalezna.

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Дуда выразил благодарность, что украинская власть и жители Житомира хранят память про Леха Качиньского – "большого друга Украины".

По его словам, Лех Качиньский считал отношения с Украиной важным элементом формирования европейской солидарности и регионального сотрудничества, и поэтому "постоянно стремился построить пространство свободы, безопасности и процветания народов Центральной и Восточной Европы, в котором важную роль играют и наши страны".

Президент подчеркнул, что этот месседж не теряет своей актуальности.

"Польша и Украина могут совместно построить успешное будущее, основанное на уважении и чувстве солидарности", – написал Дуда.

Дуда добавил, что Польша и Украина имеют одинаково высокое отношение к суверенитету своей страны, потому что они обе имеют опыт иностранного вторжения на свои территории.

Напомним, глава бюро национальной безопасности Польши Павел Солох заявил, что его страна считает Россию главной угрозой коллективной безопасности НАТО.