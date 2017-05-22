Во вторник экипаж МКС экстренно выйдет в открытый космос для ремонта - НАСА

NASA

КИЕВ, 22 мая – РИА Новости Украина. Внеплановый выход в открытый космос астронавтов НАСА Пегги Уитсон и Джэка Фишера для замены вышедшего из строя ретранслятора на МКС состоится во вторник 23 мая, сообщило НАСА.

"После воскресного анализа готовности экипажа к выходу в открытый космос было принято решение провести его во вторник с участием командира 51-го экипажа Пегги Уитсон и борт-инженера Джэка Фишера", — говорится в сообщении.

Один из двух MDM–ретрансляторовов МКС вышел из строя в субботу. Как сообщили в НАСА, поломка не представляет опасности для жизни экипажа и работы станции.

Ранее сообщалось, что к МКС со станции "Байконур" стартовала ракета-носитель с первым сокращенным до двух человек экипажем на корабле "Союз МС-04". Позднее "Союз МС-04" отделился от третьей ступени ракеты-носителя "Союз-ФГ".