США требуют от Северной Кореи прекратить ракетные испытания

КИЕВ, 21 мая — РИА Новости Украина. Соединенные Штаты требуют от КНДР прекратить ракетные испытания. Об этом заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

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"Продолжающиеся испытания разочаровывают и беспокоят, мы требуем, чтобы они это прекратили", — заявил Тиллерсон в эфире телеканала Fox News.

Ранее в заявлении Тихоокеанского командования ВС Соединенных Штатов Америки сообщалось, что Северная Корея произвела пуск ракеты, которая упала в Японское море. Угрозы территории США в результате пуска ракеты не было. По данным американских военных, речь идет о ракете среднего радиуса действия.