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    В мире

    США требуют от Северной Кореи прекратить ракетные испытания

    Тема:

    Превентивные меры. Ядерные угрозы КНДР и США (394)

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    Как заявил госсекретарь Соединенных Штатов Америки Рекс Тиллерсон, продолжающиеся испытания "разочаровывают и беспокоят, мы требуем, чтобы они это прекратили".
    Флаги США
    REUTERS Kevin Lamarque

    КИЕВ, 21 мая — РИА Новости Украина. Соединенные Штаты требуют от КНДР прекратить ракетные испытания. Об этом заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

    Опубликованы кадры пуска новой баллистической ракеты КНДР
    Канал Choson TV 조선 на youtube
    В интернете появились кадры пуска новой баллистической ракеты КНДР

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    "Продолжающиеся испытания разочаровывают и беспокоят, мы требуем, чтобы они это прекратили", — заявил Тиллерсон в эфире телеканала Fox News.

    Ранее в заявлении Тихоокеанского командования ВС Соединенных Штатов Америки сообщалось, что Северная Корея произвела пуск ракеты, которая упала в Японское море. Угрозы территории США в результате пуска ракеты не было. По данным американских военных, речь идет о ракете среднего радиуса действия.

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