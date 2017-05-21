наверх
21.05.201721:29
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    В мире

    СБ ООН экстренно соберется из-за пуска ракеты Северной Кореи - источник

    Тема:

    Превентивные меры. Ядерные угрозы КНДР и США (393)

    (обновлено: )104
    Согласно информации, проведение встречи в связи с очередным ракетным пуском Северной Кореи запросили Соединенные Штаты Америки, Япония и Южная Корея.
    Заседание Совета Безопасности ООН
    REUTERS Carlo Allegri

    КИЕВ, 21 мая — РИА Новости Украина. Во вторник пройдут экстренные консультации Совета Безопасности ООН в связи с очередным ракетным пуском Северной Кореи. Об этом сообщил источник во всемирной организации.

    Запуск баллистической ракеты КНДР
    REUTERS KCNA
    Запуск баллистической ракеты нового типа в КНДР и счастливый Ким Чен Ын

    Читайте также: Верховная Рада Украины: сверхзадача — дотянуть до летних каникул

    По словам собеседника агентства, проведение встречи запросили США, Япония и Южная Корея.

    КНДР осуществила пуск баллистической ракеты в воскресенье с западного побережья из района Пукчхан провинции Пхенан-Намдо. По оценкам южнокорейских военных, ракета средней дальности принадлежала к типу "Пуккыксон-2" и пролетела около 500 километров. Она упала в Японское море в 350 километрах от восточного побережья Корейского полуострова, за пределами исключительной экономической зоны Японии.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Петр Порошенко прибыл в Берлин
    Переговоры Порошенко и Меркель в Германии
    Логотип Facebook
    Новые санкции против РФ: без "Яндекса" и соцсетей
    Купола
    Рада против УПЦ: принятие "церковных" законов
    Международный пункт пропуска "Угринов-Долгобычув". Архивное фото
    Евросоюз отменил визы для украинцев