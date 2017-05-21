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    В мире

    Япония и США собираются усилить давление на Северную Корею

    Тема:

    Превентивные меры. Ядерные угрозы КНДР и США (392)

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    Спецпредставитель госдепартамента США по вопросам КНДР и директор департамента Азии и Океании МИД Японии пришли к выводу, что диалог ради диалога не имеет смысла.
    Запуск баллистической ракеты КНДР
    REUTERS KCNA

    КИЕВ, 21 мая — РИА Новости Украина. В воскресенье спецпредставитель госдепартамента США по вопросам КНДР, заместитель помощника госсекретаря Джозеф Юн и директор департамента Азии и Океании МИД Японии, представляющий страну на шестисторонних переговорах по ядерной проблеме Северной Кореи, Кэндзи Канасуги обсудили ракетный пуск КНДР. Об этом сообщил МИД Японии.

    Запуск баллистической ракеты КНДР
    REUTERS KCNA
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    Стороны договорились усилить давление на Пхеньян.

    "Обе стороны разделили точку зрения о недопустимости продолжающихся провокационных действий КНДР, а также пришли к единому мнению о том, что и впредь продолжат тесное взаимодействие, в том числе и на площадках ООН, между двумя странами и между Японией, США и Южной Кореей. Кроме того, обе стороны подтвердили позицию, что диалог ради диалога не имеет смысла и что необходимо усилить давление на КНДР", — говорится в сообщении.

    КНДР осуществила пуск баллистической ракеты в воскресенье с западного побережья из района Пукчхан провинции Пхенан-Намдо. По оценкам южнокорейских военных, ракета средней дальности принадлежала к типу "Пуккыксон-2" и пролетела около 500 километров. Она упала в Японское море в 350 километрах от восточного побережья Корейского полуострова, за пределами исключительной экономической зоны Японии.

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