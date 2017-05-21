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    На поездки сотрудников ВОЗ тратит больше, чем на борьбу со СПИДом - СМИ

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    Ежегодные расходы ВОЗ на командировки сотрудников составляют 201 миллион долларов. На борьбу со СПИДом организация тратит порядка 71 миллиона долларов в год, с малярией – 61 миллион долларов, с туберкулезом – 59 миллионов.
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    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 21 мая — РИА Новости Украина. Каждый год Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) тратит на поездки своих сотрудников больше, чем на борьбу с малярией, СПИДом и туберкулезом. Об этом сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

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    По данным агентства, ежегодные расходы ВОЗ, связанные с командировками сотрудников, составляют 201 миллион долларов, что значительно превышает расходы на финансирование программ по борьбе с рядом болезней. Так, на борьбу со СПИДом организация тратит порядка 71 миллиона долларов в год, с малярией – 61 миллион долларов, с туберкулезом – 59 миллионов.

    Как сообщается, сотрудники ВОЗ зачастую нарушают правила, путешествуя первым классом и бронируя номера в дорогих 5-звездочных отелях. В качестве примера приводится командировка гендиректора Маргарет Чан. Во время своей поездки в Африку, связанной с борьбой с вирусом Эбола, она останавливалась в президентском номере стоимостью 90 евро за ночь. В целом за год гендиректор тратит порядка 370 тысяч долларов на командировки.

    "Суть работы ВОЗ зачастую подразумевает поездки ее персонала", — цитирует агентство заявление организации. В нем также отмечается, что в этом году расходы на путешествия сократились на 14% по сравнению с предыдущим. При этом, по данным агентства, в прошлом году повышенное количество число командировок сотрудников было вызвано вспышкой Эболы.

    Ранее исполнительный директор Ассоциации международных фармацевтических производителей Владимир Игнатов сообщил, что украинцы тратят на лекарства 53 доллара в год.

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