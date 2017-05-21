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    В мире

    В США сообщили детали пуска ракеты Северной Кореи

    Тема:

    Превентивные меры. Ядерные угрозы КНДР и США (391)

    (обновлено: )34
    Согласно заявлению Тихоокеанского командования американских вооруженных сил, угрозы территории США в результате пуска ракеты не было. Речь идет о ракете среднего радиуса действия.
    Запуск ракеты КНДР
    REUTERS KCNA

    КИЕВ, 21 мая — РИА Новости Украина. В заявлении Тихоокеанского командования ВС США сообщается, что КНДР произвела пуск ракеты среднего радиуса действия, которая упала в Японское море.

    Запуск баллистической ракеты КНДР
    REUTERS KCNA
    Капля коммунизма. Товарищ Ким Чен Ын руководил запуском ракеты "Хвасон-12"

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    "Тихоокеанское командование засекло и отследило вероятный пуск северокорейской ракеты в 21.59 по гавайскому времени 20 мая (10.59 по Киеву 21 мая — Ред.)", — отмечается в заявлении. По данным американских военных, речь идет о ракете среднего радиуса действия.

    Угрозы территории США в результате пуска ракеты не было, уточняет командование.

    КНДР осуществила пуск баллистической ракеты в воскресенье с западного побережья из района Пукчхан провинции Пхенан-Намдо. По оценкам южнокорейских военных, ракета средней дальности принадлежала к типу "Пуккыксон-2" и пролетела около 500 километров. Она упала в Японское море в 350 километрах от восточного побережья Корейского полуострова, за пределами исключительной экономической зоны Японии.

    Ранее агентство Рейтер сообщило, что Белый дом в курсе нового пуска баллистической ракеты КНДР и по оценке Вашингтона, дальность полета ракеты "меньше, чем в случае трех предыдущих пусков".

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