Папа Римский назначит пять новых кардиналов

КИЕВ, 21 мая — РИА Новости Украина. В среду, 28 июня, в ходе консистории Папа Римский Франциск возведет в кардинальское достоинство пять новых иерархов Римско-католической церкви из разных стран мира.

"Хочу объявить, что в среду 28 июня проведу консисторию по назначению пяти новых кардиналов", — заявил понтифик в заключение традиционной воскресной проповеди на площади Святого Петра в Ватикане.

В этой связи он подчеркнул, что новые "пурпуроносцы" происходят из разных стран, что свидетельствует о вселенском характере Римско-католической церкви.

Новыми "князьями Церкви" в июне станут: архиепископ столицы Мали Жан Зербо, архиепископ испанской Барселоны Хуан Хосе Омелья, епископ Стокгольма Андерс Арборелиус, а также два титулярных епископа – лаосец Луи-Мари Линг Мангкханекхун и сальвадорец Грегорио Роза Чавес.

Последняя консистория, на которой папа Франциск возвел в кардинальское достоинство 17 иерархов Римско-католической церкви, состоялась в Ватикане 19 ноября.

Ранее сообщалось, что Папа Римский Франциск объявил о канонизации двух детей-пастушков — Франсишку (1908-1919 годы) и Жасинты (1910-1920 годы), которые в 1917 году стали свидетелям явления Божьей Матери.