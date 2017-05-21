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    Папа Римский назначит пять новых кардиналов

    (обновлено: )24
    Новыми "князьями Церкви" в июне станут: архиепископ столицы Мали Жан Зербо, архиепископ испанской Барселоны Хуан Хосе Омелья, епископ Стокгольма Андерс Арборелиус и два титулярных епископа – лаосец Луи-Мари Линг Мангкханекхун и сальвадорец Грегорио Роза Чавес.
    Папа Римский Франциск
    REUTERS Stefano Rellandini

    КИЕВ, 21 мая — РИА Новости Украина. В среду, 28 июня, в ходе консистории Папа Римский Франциск возведет в кардинальское достоинство пять новых иерархов Римско-католической церкви из разных стран мира.

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    "Хочу объявить, что в среду 28 июня проведу консисторию по назначению пяти новых кардиналов", — заявил понтифик в заключение традиционной воскресной проповеди на площади Святого Петра в Ватикане.

    В этой связи он подчеркнул, что новые "пурпуроносцы" происходят из разных стран, что свидетельствует о вселенском характере Римско-католической церкви.

    Новыми "князьями Церкви" в июне станут: архиепископ столицы Мали Жан Зербо, архиепископ испанской Барселоны Хуан Хосе Омелья, епископ Стокгольма Андерс Арборелиус, а также два титулярных епископа – лаосец Луи-Мари Линг Мангкханекхун и сальвадорец Грегорио Роза Чавес.

    Последняя консистория, на которой папа Франциск возвел в кардинальское достоинство 17 иерархов Римско-католической церкви, состоялась в Ватикане 19 ноября.

    Ранее сообщалось, что Папа Римский Франциск объявил о канонизации двух детей-пастушков — Франсишку (1908-1919 годы) и Жасинты (1910-1920 годы), которые в 1917 году стали свидетелям явления Божьей Матери.

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