Японец ножом и битой ранил шестерых прохожих в парке

КИЕВ, 21 мая — РИА Новости Украина. В японской префектуре Тиба, в парке города Мацудо, неизвестный мужчина с ножом и бейсбольной битой напал на прохожих. Об этом сообщило агентство Киодо.

Шесть человек пострадали, двое из них получили тяжелые ранения. По данным агентства, в числе госпитализированных есть и сам нападавший. Причины происшествия выясняются.

Происшествия такого рода в Японии называют "делом прохожего-дьявола". Это означает специфический вид преступлений, когда самый обычный прохожий начинает без разбору убивать первых встречных.

Самое громкое преступление такого рода произошло в июне 2008 года в Токио в оживленном районе Акихабара. Преступник въехал в толпу людей на грузовике, перекрыл улицу и начал без разбора наносить ножевые ранения прохожим. Тогда погибли семь человек, более 10 были ранены. После задержания 26-летний злоумышленник заявил, что специально приехал в Токио из префектуры Сидзуока, чтобы убить кого-нибудь, так как потерял интерес к жизни. Впоследствии он был приговорен к смертной казни.

В конце 2010 года полиция задержала мужчину, который ворвался в автобус и ранил 13 человек, 11 из которых были школьниками. При задержании он признался, что хотел таким образом "закончить свою жизнь".

Ранее сообщалось, что сотрудники испанской полиции обезвредили мужчину в городе Лас-Пальмас-де-Гран-Канария (Канарские острова), который ходил по улицам города и угрожал прохожим топором.