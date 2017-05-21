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    Японец ножом и битой ранил шестерых прохожих в парке

    (обновлено: )31
    В результате нападения пострадали шесть человек, двое из них получили тяжелые ранения. Согласно информации, среди госпитализированных есть и сам нападавший.
    Скорая в Японии. Архивное фото
    Wikimedia.org

    КИЕВ, 21 мая — РИА Новости Украина. В японской префектуре Тиба, в парке города Мацудо, неизвестный мужчина с ножом и бейсбольной битой напал на прохожих. Об этом сообщило агентство Киодо.

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    Шесть человек пострадали, двое из них получили тяжелые ранения. По данным агентства, в числе госпитализированных есть и сам нападавший. Причины происшествия выясняются.

    Происшествия такого рода в Японии называют "делом прохожего-дьявола". Это означает специфический вид преступлений, когда самый обычный прохожий начинает без разбору убивать первых встречных.

    Самое громкое преступление такого рода произошло в июне 2008 года в Токио в оживленном районе Акихабара. Преступник въехал в толпу людей на грузовике, перекрыл улицу и начал без разбора наносить ножевые ранения прохожим. Тогда погибли семь человек, более 10 были ранены. После задержания 26-летний злоумышленник заявил, что специально приехал в Токио из префектуры Сидзуока, чтобы убить кого-нибудь, так как потерял интерес к жизни. Впоследствии он был приговорен к смертной казни.

    В конце 2010 года полиция задержала мужчину, который ворвался в автобус и ранил 13 человек, 11 из которых были школьниками. При задержании он признался, что хотел таким образом "закончить свою жизнь".

    Ранее сообщалось, что сотрудники испанской полиции обезвредили мужчину в городе Лас-Пальмас-де-Гран-Канария (Канарские острова), который ходил по улицам города и угрожал прохожим топором.

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