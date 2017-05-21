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    Стивен Хокинг назвал условия выживания человечества

    (обновлено: )21904
    По мнению ученого, будущее людей зависит от того, смогут ли они найти новый дом вне нашей Земли: "Я твердо убежден, что нам следует уже сейчас приступить к поискам альтернативной планеты для проживания".
    Стивен Хокинг
    Страница Стивена Хокинга в Facebook

    КИЕВ, 21 мая — РИА Новости Украина. Легендарный британский ученый, физик-теоретик Стивен Хокинг рассказал, от чего зависит выживет ли человечество или нет, сообщает The Independent.

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    По мнению ученого, будущее людей зависит от того, смогут ли они найти новый дом вне нашей Земли.

    "Я твердо убежден, что нам следует уже сейчас приступить к поискам альтернативной планеты для проживания", — отметил он.

    Хокинг считает, что для достижения этой цели человечеству необходимо осуществить прорыв и преодолеть технологические ограничения, которые мешают нашей жизни на других планетах.

    Ранее Хокинг заявил, что создание некоей формы мирового правительства является актуальным вариантом для решения глобальных проблем, угрожающих человечеству уничтожением.

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