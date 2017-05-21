Стивен Хокинг назвал условия выживания человечества

КИЕВ, 21 мая — РИА Новости Украина. Легендарный британский ученый, физик-теоретик Стивен Хокинг рассказал, от чего зависит выживет ли человечество или нет, сообщает The Independent.

По мнению ученого, будущее людей зависит от того, смогут ли они найти новый дом вне нашей Земли.

"Я твердо убежден, что нам следует уже сейчас приступить к поискам альтернативной планеты для проживания", — отметил он.

Хокинг считает, что для достижения этой цели человечеству необходимо осуществить прорыв и преодолеть технологические ограничения, которые мешают нашей жизни на других планетах.

Ранее Хокинг заявил, что создание некоей формы мирового правительства является актуальным вариантом для решения глобальных проблем, угрожающих человечеству уничтожением.