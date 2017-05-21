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    Трамп в Иерусалиме будет жить в пуленепробиваемом номере отеля

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    Президентские апартаменты оснащены независимой системой кондиционирования воздуха на случай газовой атаки и построены таким образом, чтобы выдержать выстрел из гранатомета.
    Дональд Трамп
    REUTERS Rick Wilking

    КИЕВ, 20 мая — РИА Новости Украина. Президента США Дональда Трампа по прибытию в Иерусалим поселят в пуленепробиваемом номере отеля, который может выдержать взрывы бомб и газовых атак, сообщает телеканал NBC.

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    "Президентские апартаменты оснащены независимой системой кондиционирования воздуха на случай газовой атаки и построены таким образом, чтобы выдержать выстрел из гранатомета", — сообщил представитель отеля "Царь Давид" Шелдон Ритц, отметив, что американская сторона все же привезет с собой специальное стекло для противоракетной защиты, которое будет размещено в окне номера.

    Ритц рассказал, что даже в случае обрушения здания отеля президентский номер упадет вниз, но не разрушится, а его постояльцы, в крайнем случае, получат некоторые травмы. Стоят эти апартаменты порядка 5,7 тысячи долларов за ночь.

    Дополнительные средства защиты будут размещены и в небе над гостиницей, и в канализации под ней, где будут находиться специальные роботы, способные обнаружить взрывчатку. Отдельной проверке подвергнутся все блюда, подаваемые Трампу и его семье.

    Помимо самого отеля повышенные меры безопасности будут введены во всем Иерусалиме, сообщает телеканал. Более десяти тысяч полицейских, специальные патрули, служебные собаки и вертолеты будут защищать президента США в ходе его поездки.

    В начале следующей недели, 22-23 мая, в Израиле ждут Трампа с первым визитом в качестве президента. Ожидается, что он, помимо переговоров с руководителями еврейского государства, посетит исторический центр Иерусалима и выступит с речью на руинах Массады — древней крепости над Мертвым морем, где повстанцы-иудеи сдерживали натиск римских легионов. Трамп также собирается встретиться с палестинским лидером Махмудом Аббасом в Вифлееме, почитаемом как место рождения Иисуса Христа.

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