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    Австралийский лайнер вернулся в аэропорт Лос-Анджелеса из-за неполадок

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    Пассажирский Airbus A380 с несколькими сотнями человек на борту направлялся в Мельбурн, на втором часу полета командиру экипажа сообщили о неполадках в одном из двигателей. Пассажиры заметили искры в одной из турбин.
    Международный аэропорт Лос-Анджелеса, архивное фото
    RIA News Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 21 мая — РИА Новости Украина. Пассажирский самолет австралийской авиакомпании Qantas после двух часов полета был вынужден вернуться в аэропорт Лос-Анджелеса из-за перегрева одного из двигателей, сообщает агентство Франс Пресс.

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    По информации агентства, пассажирский Airbus A380 с несколькими сотнями человек на борту направлялся в Мельбурн, на втором часу полета командиру экипажа сообщили о неполадках в одном из двигателей. Как сообщается, пассажиры заметили искры в одной из турбин.

    В авиакомпании заявили, что искры могли возникнуть в результате перегрева двигателя. "Рейс из Лос-Анджелеса в Мельбурн вернулся в Лос-Анджелес из-за проблем с одним из четырех двигателей лайнера", — цитирует агентство заявление компании.

    Как сообщается, самолет благополучно приземлился в американском аэропорту. В настоящий момент инженеры инспектируют судно. Пассажирам предложили улететь другими рейсами.

    В результате инцидента никто не пострадал.

    Ранее сообщалось, что пассажирский самолет Boeing-737, на борту которого находилось 146 пассажиров и членов экипажа, после приземления в международном аэропорту Лос-Анджелеса столкнулся с грузовиком, в результате чего пострадали восемь человек.

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