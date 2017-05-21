Австралийский лайнер вернулся в аэропорт Лос-Анджелеса из-за неполадок

КИЕВ, 21 мая — РИА Новости Украина. Пассажирский самолет австралийской авиакомпании Qantas после двух часов полета был вынужден вернуться в аэропорт Лос-Анджелеса из-за перегрева одного из двигателей, сообщает агентство Франс Пресс.

По информации агентства, пассажирский Airbus A380 с несколькими сотнями человек на борту направлялся в Мельбурн, на втором часу полета командиру экипажа сообщили о неполадках в одном из двигателей. Как сообщается, пассажиры заметили искры в одной из турбин.

В авиакомпании заявили, что искры могли возникнуть в результате перегрева двигателя. "Рейс из Лос-Анджелеса в Мельбурн вернулся в Лос-Анджелес из-за проблем с одним из четырех двигателей лайнера", — цитирует агентство заявление компании.

Как сообщается, самолет благополучно приземлился в американском аэропорту. В настоящий момент инженеры инспектируют судно. Пассажирам предложили улететь другими рейсами.

В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что пассажирский самолет Boeing-737, на борту которого находилось 146 пассажиров и членов экипажа, после приземления в международном аэропорту Лос-Анджелеса столкнулся с грузовиком, в результате чего пострадали восемь человек.