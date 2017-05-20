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    В мире

    Саудовская Аравия и США подписали соглашения на $280 млрд

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    Были заключены сделки о сотрудничестве между государственной нефтяной компанией Саудовской Аравии Saudi Arabian Oil Co. (Saudi Aramco) и американскими компаниями.
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    КИЕВ, 20 мая — РИА Новости Украина. Саудовская Аравия и Соединенные Штаты подписали соглашения на 280 миллиардов долларов. Кроме того, был подписан документ о совместном стратегическом видении. Об этом сообщил МИД Саудовской Аравии на своем сайте.

    Смотрите также: Трамп в Саудовской Аравии

    В числе подписанных соглашений — сделки о сотрудничестве между государственной нефтяной компанией Саудовской Аравии Saudi Arabian Oil Co. (Saudi Aramco) и американскими компаниями.

    Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты Америки подписали оборонные контракты с Саудовской Аравией на 110 миллиардов долларов.

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