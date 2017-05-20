Саудовская Аравия и США подписали соглашения на $280 млрд

КИЕВ, 20 мая — РИА Новости Украина. Саудовская Аравия и Соединенные Штаты подписали соглашения на 280 миллиардов долларов. Кроме того, был подписан документ о совместном стратегическом видении. Об этом сообщил МИД Саудовской Аравии на своем сайте.

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В числе подписанных соглашений — сделки о сотрудничестве между государственной нефтяной компанией Саудовской Аравии Saudi Arabian Oil Co. (Saudi Aramco) и американскими компаниями.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты Америки подписали оборонные контракты с Саудовской Аравией на 110 миллиардов долларов.