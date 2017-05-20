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    США и Саудовская Аравия подписали контракты по обороне на $110 млрд

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    Согласно информации, подписанные контракты существенно расширят сотрудничество США и Саудовской Аравии в области безопасности и будут способствовать стабильности.
    Трамп прибыл в Саудовскую Аравию с первым визитом
    english.alarabiya.net

    КИЕВ, 20 мая — РИА Новости Украина. США подписали оборонные контракты с Саудовской Аравией на 110 миллиардов долларов. Об этом сообщил журналистам представитель Белого дома.

    Трамп прибыл в Саудовскую Аравию с первым визитом
    english.alarabiya.net
    Трамп в Саудовской Аравии

    Подписание контрактов прошло в ходе церемонии в Эр-Рияде с участием президента Дональда Трампа и госсекретаря Рекса Тиллерсона.

    "Президент и госсекретарь Тиллерсон присутствуют на церемонии подписания документов по военным продажам почти на 110 миллиардов долларов", — сказал представитель Белого дома.

    По его словам, эти контракты существенно расширят сотрудничество США и Саудовской Аравии в области безопасности и будут способствовать стабильности. "Они также расширят возможности королевства по участию в антитеррористических операциях по всему региону, уменьшив бремя проведения этих операций, которое сейчас лежит на военных США", — сказал сотрудник администрации США.

    Как сообщает агентство Рейтер со ссылкой на сотрудника Белого дома, эти контракты "поддерживают долгосрочную безопасность Саудовской Аравии и региона Персидского залива перед лицом угроз Ирана".

    Кроме того, по оценке Белого дома, контракты помогут создать десятки тысяч рабочих мест в США.

    Саудовская Аравия находится на третьем месте в мире по военным затратам после США и КНР.

    Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп в субботу, 20 мая, прибыл в Саудовскую Аравию. Это дебютный зарубежный визит Трампа в качестве главы государства.

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