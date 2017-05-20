Юристы Белого дома готовятся к импичменту Трампа - СМИ

JIM WATSON / AFP

КИЕВ, 20 мая — РИА Новости Украина. Юристы Белого дома готовятся к возможному импичменту президента США Дональду Трампу, сообщает CNN со ссылкой на двух информированных источников. Адвокаты готовятся к тому, что им придется отбиваться от попыток сместить Трампа с должности.

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При этом должностные лица Белого дома считают, что у Трампа есть поддержка республиканцев и импичмент является маловероятным. Но даже демократы заявляли, что разговоры об импичменте преждевременны, отмечает агенство.

По данным СМИ, адвокаты Белого дома консультировались с экспертами по вопросу импичмента на прошлой неделе и начали собирать информацию о том, какие судебные разбирательства могут быть.

Сначала в Белом доме не прокомментировали эту ситуацию, однако после публикации материала, представитель Белого дома заявил, что "это неправда".

Как сообщалось ранее, рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа упал на текущей неделе до минимальных значений с момента его инаугурации 20 января.