КИЕВ, 20 мая — РИА Новости Украина. В субботу, 20 мая США отмечают День вооруженных сил страны.

14 июня 1775 года решением II Континентального конгресса североамериканских колоний (штатов) была создана Континентальная армия из 20 тысяч добровольцев во главе с Джорджем Вашингтоном, воевавшая с англичанами в ходе войны за независимость США.

После окончания войны Континентальная армия была распущена, уступив место сформированной в 1784 году армии Соединенных Штатов.

В XIX веке она приняла участие в Англо-американской (1812-1815), Американо-мексиканской (1846-1848), Гражданской (1861-1865), Американо-испанской (1898) и других войнах.

Начало XX века было отмечено применением США военной силы против ряда стран Латинской Америки и Карибского бассейна. В 1917-1918 годах американские войска участвовали на стороне Антанты в боях Первой мировой войны.

В декабре 1941 года, после налета японской авиации на Перл-Харбор, США вступили во Вторую мировую войну.

В дальнейшем ВС США приняли участие в Корейской войне (1950-1953), вели войну во Вьетнаме (1964-1973), осуществили вторжение на Гренаду (1983), в Панаму (1989-1990) и Гаити (1994-1995), участвовали в миротворческих операциях в Ливане (1982-1984) и Сомали (1992-1995). ВС США составляли костяк антииракской коалиции во время войны в Заливе (1991), а также сил НАТО, действовавших против Югославии (1999). С 2001 года американские войска проводили операции в Афганистане, в 2003-2011 годах воевали в Ираке, в 2011 году – в Ливии.

С августа 2014 года ВС США при поддержке ряда союзных стран, в том числе арабских, начали наносить авиаудары по позициям "Исламского государства" (ИГ, запрещена в РФ) в Ираке, с сентября того же года аналогичная операция проходит в Сирии.

США рассматривают свои ВС как основу национальной безопасности. Их заявленные задачи: отражение нападения на США, контртеррористические операции и сдерживание агрессии через передовое базирование своих войск. Если сдерживание не сработает, ВС готовы проецировать силу в глобальном масштабе.

Президент США как верховный главнокомандующий осуществляет руководство ВС через гражданского министра обороны, которому подчинены министры видов ВС – армии (сухопутных войск), военно-воздушных и военно-морских сил. Министры отвечают за организацию, комплектование, оснащение и снабжение войск и сил. Высшие военные чины видов ВС входят в Комитет начальников штабов, председатель которого координирует работу всех органов военного управления.

В оперативном отношении ВС США сведены в девять Объединенных командований (ОК). Пять из них организованы по географическому принципу (Тихий океан, Северная Америка, Южная и Центральная Америка, Европа, Ближний Восток и Азия). Командующему таким ОК подчинены все формирования видов ВС в зоне его ответственности. Четыре функциональных ОК (Объединенное стратегическое командование, ОК единых сил, ОК стратегических перебросок и ОК специальных операций) зон ответственности не имеют. ОК единых сил организует совместную боевую подготовку видов ВС, стратегическое ОК отвечает за ядерные вооружения.

Сухопутные войска (СВ) США объединены командованиями корпусов и дивизий. В составе дивизий – боевые бригады трех типов: тяжелые (с танками, БМП и самоходной артиллерией на гусеничном ходу), средние (с боевыми бронированными машинами "Страйкер") и легкие (с бронеавтомобилями "Хамви" и с буксируемой артиллерией).

Помимо этого, в составе сухопутных войск имеются легкие (вертолетные) и тяжелые (штурмовая авиация) бригады армейской авиации; артиллерийские бригады; бригады разведки, связи и управлении, бригады материально-технического обеспечения, части сил специальных операций.

В распоряжении СВ – более 5,5 тысяч основных боевых танков "Абрамс", около 4,5 тысяч колесных бронетранспортеров "Страйкер", более шести тысяч боевых машин пехоты на гусеничном ходу различных модификаций, около 500 боевых разведывательных машин и более 25 тысяч колесных бронемашин с усиленной противоминной защитой разных типов.

В составе сухопутных войск имеется более 750 ударных вертолетов, более 400 транспортных вертолетов, более 600 легких многоцелевых вертолетов и более 120 многоцелевых вертолетов. Армейская ПВО представлена примерно 1300 образцами различной техники.

По состоянию на 2016 год, сухопутные войска имели регулярные силы в 475 тысяч солдат, 198 тысяч военнослужащих резервной армии и 342 тысячи военнослужащих Национальной гвардии, что в целом составляло 1,015 миллиона человек.

Военно-воздушные силы (ВВС) США организационно включают функциональные авиационные командования и учреждения на правах командований. Командования подразделяются на воздушные армии, отдельные авиакрылья и другие части. В свою очередь крылья состоят из групп (оперативной, технического обеспечения, тылового обеспечения и медицинской), каждая из которых может состоять из несколько эскадрилий, которые в свою очередь состоят из нескольких звеньев.

По целевому назначению и характеру решаемых задач военно-воздушные силы подразделяются на стратегические ракетные силы наземного базирования, боевую и вспомогательную авиацию.

На вооружении – около полутора тысяч только боевых самолетов, в том числе, 136 стратегических бомбардировщиков. В составе военно-воздушных сил имеется около 250 беспилотных летательных аппаратов нескольких типов, применяемых для разведки и нанесения ударов по наземным объектам. К ВВС США относятся также соединения, вооруженные межконтинентальными баллистическими ракетами.

Общая численность личного состава ВВС США составляет 317 тысяч человек, а также более 680 тысяч человек гражданского персонала. Еще около 70 тысяч человек числятся в резерве.

Военно-морские силы США в организационном отношении делятся на Основные командования американских ВМС — Тихоокеанский флот, Командование сил флота США (в прошлом Атлантический флот), Командование морских перевозок и Военно-морские силы в Европе. В оперативном отношении ВМС США подразделяются на шесть флотов: Третий, Четвертый, Пятый, Шестой, Седьмой и Десятый. В составе флота находится 275 кораблей и судов различных типов, в том числе девять авианосцев. На боевое дежурство скоро встанет еще один авианосец "Джеральд Р. Форд".

Подводный флот США состоит исключительно из атомных субмарин, дизельных подводных лодок в нем нет. Морская авиация располагает 3700 самолетами.

Общая численность личного состава ВМС США на начало 2017 года составляла более 322 тысяч человек плюс более 210 тысяч гражданского персонал. Еще более 109 тысяч человек в резерве.

Корпус морской пехоты (КМП) США относится к ВМС, однако де-факто является автономным видом ВС и имеет собственное командование и структуру.

Выполняя функцию войск быстрого реагирования, корпус морской пехоты состоит из наиболее боеспособных частей. В его состав входят четыре дивизии морской пехоты (четвертая дивизия является резервной, ее подразделения разбросаны по всей территории США), четырех авиакрыльев, (четвертое также является резервным) и четырех морских логистических групп, (четвертая группа также резервная). Корпус имеет на вооружении танки, артиллерию и боевые самолеты.

Численность КМП – примерно 182 тысячи человек и 20 тысяч гражданского персонала. 38,5 тысячи человек числятся в резерве.

Комплектование вооруженных сил США осуществляется на добровольной основе. На службу принимаются граждане США, граждане других государств, постоянно проживающие в США, имеющие хотя бы среднее образование. Минимальный возраст кандидата — 18 лет (17 лет при согласии родителей). Максимальный возраст приема на службу зависит от вида вооруженных сил и принадлежности к регулярным силам или резервным компонентам (регулярные ВВС — 27 лет, регулярная морская пехота, резерв морской пехоты — 28 лет, резерв ВВС, регулярные ВМС — 34 года, резерв сухопутных войск, резерв ВМС — 39 лет, регулярные сухопутные войска — 42 года). Срок контракта — от четырех до восьми лет.

Военный бюджет США на 2016 год был утвержден в размере более чем 607 миллиардов долларов. Военный бюджет на 2017 год, подписанный президентом США Бараком Обамой, составлял 618,7 миллиарда долларов.

Новый президент США Дональд Трамп запланировал в следующем бюджете увеличение расходов на содержание вооруженных сил на 54 миллиарда долларов.

В результате этого в сухопутных войсках регулярные силы составят 476 тысяч солдат, 199 тысяч военнослужащих резервной армии и 343 тысячи военнослужащих Национальной гвардии, что в целом составит 1,018 миллиона человек.

Также Дональд Трамп планирует в течение 30 лет увеличить количество боевых кораблей до 350.