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    В мире

    В Канаде 7 тыс человек остались без света из-за грозы

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    сильный ветер привел к обрушению столбов для линий электропередач, а также сорвал крыши некоторых зданий в городе Каракет. Среди наиболее пострадавших населенных пунктов также оказались города Ламек и Шипиган.
    Молния
    RIA News Иван Макеев

    КИЕВ, 20 мая — РИА Новости Украина. На Акадийском полуострове Канады 7 тысяч жителей остались без электричества в результате сильной грозы, сообщает телеканал CBC.

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    По данным телеканала, сильный ветер привел к обрушению столбов для линий электропередач, а также сорвал крыши некоторых зданий в городе Каракет. Среди наиболее пострадавших населенных пунктов также оказались города Ламек и Шипиган.

    Метеорологические станции на полуострове зафиксировали, что накануне в четверг скорость ветра достигала 80-90 километров в час. По словам метеоролога Клода Котэ, масштабы разрушений говорят о том, что скорость могла достигать 190 километров в час.

    Напомним, в апреле из-за погодных условий в четырех областях Украины были обесточены почти 230 населенных пунктов.

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