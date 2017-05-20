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    В Индонезии сгорел паром с 178 пассажирами

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    Всего на судне находились 178 пассажиров. Поисково-спасательная служба Индонезии сообщила о спасении 91 человека. Судьба остальных 84 пассажиров на данный момент неизвестна.
    В Индонезии загорелся паром с 178 пассажирами
    maritime-executive.com

    КИЕВ, 20 мая — РИА Новости Украина. В результате пожара на пароме в Индонезии погибли три человека, судьба еще 84 — остается неизвестной, сообщает в субботу издание Maritime Executive.

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    По данным газеты, всего на судне находились 178 пассажиров. Поисково-спасательная служба Индонезии сообщила о спасении 91 человека. Судьба остальных 84 пассажиров на данный момент неизвестна.

    Паром Mutiara следовал от острова Ява до острова Борнео, когда на палубе начался пожар. Члены экипажа попытались потушить пламя, но им это не удалось. Тогда капитан судна приказал экипажу и пассажирам покинуть паром, надев спасательные жилеты.

    На данный момент продолжаются поиски пропавших.

    Напомним, в январе в Индонезии 23 человека погибли после того, как паром, на котором находилось порядка 100 человек, загорелся неподалеку от Джакарты.

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