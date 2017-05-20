Юристы Белого дома начали изучать процедуру импичмента – СМИ

КИЕВ, 20 мая – РИА Новости Украина. Юристы Белого дома изучают тему возможного импичмента президента, при этом считая, что он маловероятен, сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназванные источники.

"Юристы Белого дома начали изучать процедуры импичмента для того, чтобы подготовиться на случай, если президенту Трампу придется отбиваться от попыток убрать его с поста", — сообщает телеканал со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией. При этом они подчеркнули, что в администрации Трампа пока возможность импичмента считают маловероятной. По информации источников, в Белом доме уверены, что Трамп имеют достаточную поддержку республиканцев в конгрессе, которые не допустят начала процедуры импичмента.

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Увольнение на прошлой неделе директора ФБР Джеймса Коми обернулось для администрации Трампа шквалом разоблачительных публикаций. Так, газета New York Times выступила во вторник с утверждением, что президент США Дональд Трамп просил экс-директора ФБР Джеймса Коми прекратить расследование в отношении бывшего помощника президента по национальной безопасности Майкла Флинна, Белый дом это отрицает.

За день до этой публикации издание Washington Post рассказало, что Трамп поделился с главой МИД РФ Сергеем Лавровым во время их встречи в Вашингтоне сверхсекретной информацией о террористической группировке "Исламское государство". В Белом доме назвали публикацию лживой.

В пятницу СМИ со ссылкой на документы со встречи Трампа и Лаврова сообщили, что Трамп назвал Коми "психом" и "сумасшедшим придурком". Также по данным газеты, Трамп пожаловался, что Коми сильно давил на него из-за России, но "с этим покончено".