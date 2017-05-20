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    Рейтинг Трампа упал до минимального значения с инаугурации - опрос

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    Авторы исследования отмечают, что главной причиной снижения рейтинга до минимальных показателей стало снижение популярности Дональда Трампа среди его однопартийцев.
    Дональд Трамп
    REUTERS Jonathan Ernst

    КИЕВ, 20 мая — РИА Новости Украина. Рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа упал на текущей неделе до минимальных значений с момента его инаугурации 20 января, свидетельствуют данные социологического опроса Reuters/Ipsos.

    Если при вступлении в должность Трампа поддерживали 46% опрошенных (не поддерживали 44%), то по итогам опроса, опубликованного в пятницу, сейчас одобряют деятельность президента только 38%, а не одобряют 56,2% (еще 5,8% опрошенных испытывают "смешанные чувства").

    Дональд Трамп
    joe raedle / POOL / AFP
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    Авторы исследования отмечают, что главной причиной снижения рейтинга стало снижение популярности Трампа среди его однопартийцев. Если на прошлой неделе деятельность главы государства не одобряли 16% республиканцев, то сейчас таких 23%.

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    На текущей неделе президент США вновь стал объектом массированной информационной атаки со стороны ведущих СМИ и политиков. Сначала появились сообщения о том, что Трамп на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым раскрыл секретную информацию; затем сообщалось, что он оказывал давление на экс-директора ФБР Джейсма Коми, чтобы тот прекратил расследование "российских связей" окружения президента. Трамп в ответ написал в Twitter, что "ни с одним политиком в истории не обращались так плохо и нечестно", и назвал кампанию против него "охотой на ведьм".

    Опрос Reuters/Ipsos проводился 14-18 мая в США онлайн среди 1971 человека, из которых 721 республиканец и 795 демократы. Погрешность исследования составляет 3%.

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