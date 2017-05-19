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    Пентагон: США перешли к тактике окружения боевиков ИГ

    Тема:

    Военная кампания против "Исламского государства" (616)

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    По словам главы Пентагона Джеймса Мэттиса, коалиция тратит время на окружение боевиков, потому что иностранные террористы в составе ИГ - это "стратегическая угроза, если они вернутся в Куала-Лумпур, в Париж, в Деторойт".
    Пентагон
    flickr.com/David B. Gleason

    КИЕВ, 19 мая – РИА Новости Украина. Силы коалиции во главе с США перешли в Сирии и Ираке к новой тактике борьбы с боевиками группировки "Исламское государство", сообщил глава Пентагона Джеймс Мэттис.

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    "Сейчас мы тратим определенное время на их (боевиков) окружение. Мы делаем это, потому что иностранные боевики (в составе ИГ – ред.) — это стратегическая угроза, если они вернутся в Куала-Лумпур, в Париж, в Деторойт", — сказал Мэттис на брифинге.

    Ранее, напомнил он, силы коалиции занимались выдавливанием боевиков из захваченных ими районов.

    Напомним, две недели назад на севере Ирака боевики террористической группировки "Исламское государство" атаковали военную базу с американскими военными советниками.

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