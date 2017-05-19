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    Парламент Греции проголосовал за новые меры экономии

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    Парламентская оппозиция поддержала лишь одну статью законопроект, которая, по требованию кредиторов, отменяет льготы при налогообложении депутатов греческого парламента и уравнивает их с обычными гражданами.
    Флаг Греции в Афинах 21 мая 2015 г
    REUTERS Alkis Konstantinidis

    КИЕВ, 19 мая — РИА Новости Украина, Геннадий Мельник. Парламент Греции в преддверии заседания Еврогруппы проголосовал за введение новых мер жесткой экономии, принятия которых требовали международные кредиторы для положительной оценки программы греческих реформ.

    Массовые протесты в Греции
    ARIS MESSINIS / AFP
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    Закон был принят голосами правящей коалиции. При необходимых для принятия 151 голосе "за" проголосовали 153 депутата из правящей коалиции СИРИЗА и АНЭЛ ("Независимые греки"). Всего в парламенте 300 мест. Голосование было поименным.

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    Оппозиция выступила против закона, поддержав лишь одну статью — которая, по требованию кредиторов, отменяет льготы при налогообложении депутатов греческого парламента и уравнивает их с обычными гражданами.

    Ультраправая партия "Золотая заря" была отстранена от обсуждения законопроекта за устроенную ее депутатом драку и прислала письмо с заявлением, что голосует против всего законопроекта.

    Заседание Европейской группы запланировано на 22 мая. 

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    Напомним, на днях правительство Греции внесло в парламент законопроект, который по требованию кредиторов предусматривает новые меры экономии – сокращение пенсий и зарплат с 2019 года, урезание социальных пособий и повышение налогов, а также предполагает реформу в сфере энергетики и определяет среднесрочную финансовую стратегию на 2018-2021 годы.

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