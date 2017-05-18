Установлена личность водителя, совершившего наезд на пешеходов в Нью-Йорке

КИЕВ, 18 мая — РИА Новости Украина. Власти Нью-Йорка не рассматривают инцидент на Таймс-сквер как теракт, заявил мэр города Билл Де Блазио на месте происшествия.

"На основе имеющейся у нас информации нет оснований считать, что это был теракт", — заявил мэр.

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Ранее в четверг автомобиль совершил наезд на пешеходов на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке. В результате погибла 18-летняя девушка, ее 13-летняя сестра и еще более 20 человек находятся в больницах с различными травмами.

@OfficialEnzoRAP Наезд автомобиля на пешеходов в Нью-Йорке

По словам комиссара полиции города, за рулем находился 26-летней Ричард Рохас из района Бронкс.

Прибыв на место происшествия, Де Блазио заверил жителей Нью-Йорка, что на их защите стоят 36 тысяч офицеров полиции. "Нью-Йорк является самым безопасным городом в Америке, и это было доказано много раз", — сказал мэр.

@OfficialEnzoRAP Наезд автомобиля на пешеходов в Нью-

Как сообщалось, водитель, совершивший наезд, пытался скрыться с места происшествия.