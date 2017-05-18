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    Установлена личность водителя, совершившего наезд на пешеходов в Нью-Йорке

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    В результате наезда, погибла 18-летняя девушка, более 20 человек были госпитализированы. По словам комиссара полиции города, за рулем находился 26-летней Ричард Рохас из района Бронкс.
    Наезд автомобиля на пешеходов в Нью-Йорке
    @OfficialEnzoRAP

    КИЕВ, 18 мая — РИА Новости Украина. Власти Нью-Йорка не рассматривают инцидент на Таймс-сквер как теракт, заявил мэр города Билл Де Блазио на месте происшествия.

    "На основе имеющейся у нас информации нет оснований считать, что это был теракт", — заявил мэр.

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    Ранее в четверг автомобиль совершил наезд на пешеходов на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке. В результате погибла 18-летняя девушка, ее 13-летняя сестра и еще более 20 человек находятся в больницах с различными травмами. 

    @OfficialEnzoRAP
    Наезд автомобиля на пешеходов в Нью-Йорке

    По словам комиссара полиции города, за рулем находился 26-летней Ричард Рохас из района Бронкс.

    Прибыв на место происшествия, Де Блазио заверил жителей Нью-Йорка, что на их защите стоят 36 тысяч офицеров полиции. "Нью-Йорк является самым безопасным городом в Америке, и это было доказано много раз", — сказал мэр.

    @OfficialEnzoRAP
    Наезд автомобиля на пешеходов в Нью-

    Как сообщалось, водитель, совершивший наезд, пытался скрыться с места происшествия. 

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