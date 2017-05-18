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    В мире

    Экс-советник Трампа отказался от показаний в конгрессе

    (обновлено: )4910
    Экс-советник президента США Дональда Трампа Майкл Флинн является фигурантом расследования "вмешательства России в выборы" и "связей Трампа с Россией".
    Майкл Флинн
    Daily Caller

    КИЕВ, 18 мая — РИА Новости Украина. Экс-советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн проигнорировал повестку в конгресс, которую ему выдали для дачи показаний, сообщило агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на главу сенатского комитета по разведке Ричарда Берра.

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    По словам сенатора, адвокаты проинформировали комитет, что Флинн отказывается давать показания. Отказ от повестки грозит Флинну привлечением к ответственности с формулировкой "неуважение к конгрессу". Ранее сообщалось, что Флинн готов дать показания в обмен на иммунитет, но получил отказ. Конгресс может предоставлять иммунитет от уголовного преследования, но не обязан этого делать.

    Флинн вновь оказался в центре внимания на этой неделе, когда в New York Times появились утечки со ссылкой на уволенного Трампом экс-директора ФБР Джеймса Коми. По заявлению Коми, Трамп предполагал ему "выбросить из головы" расследование в отношении Флинна.

    Против Флинна ведется расследование о его работе в качестве лоббиста на правительство Турции. По данным СМИ, Флинн является также фигурантом расследования "вмешательства России в выборы" и "связей Трампа с Россией" — наличие подобных связей опровергают как в Белом доме, так и в Кремле.

    Генерал-лейтенант в отставке Майкл Флинн в 2012–2014 годах занимал должность начальника Разведывательного управления министерства обороны США (РУМО), а с 20 января по 13 февраля 2017 года был советником по национальной безопасности президента страны. Флинн ушел в отставку на фоне обвинений, что не раскрыл полностью содержание своих разговоров с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком. СМИ утверждали со ссылкой на спецслужбы, что Флинн обсуждал с Кисляком возможное снятие санкций США против России. Флинн это отрицал. В Кремле заявили, что разговор Флинна и Кисляка имел место, но его содержание передали неверно.

    После отставки Флинна комитеты конгресса и Пентагон стали проверять сообщения о том, что Флинн получил в ходе визита в Россию в 2015 году гонорары от российских компаний — на это ему как носителю секретов и недавнему высокопоставленному военному требовалось одобрение в США. Адвокат Флинна заявил, что тот подробно проинформировал спецслужбы США о своей поездке до и после визита в Москву.

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