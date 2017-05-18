КИЕВ, 18 мая – РИА Новости Украина. Водитель автомобиля, протаранившего людей в Нью-Йорке, пытался сбежать, но был задержан, сообщает телеканал CNBC.

"Водитель находился в состоянии паники, он пытался сбежать (с места происшествия), но его задержали", — сообщил ведущий телеканала со ссылкой на очевидцев.

— Voice of Europe (@V_of_Europe) 18 мая 2017 г.

​По последним данным, в результате наезда автомобиля на пешеходов в центре Нью-Йорка на Таймс-сквер погиб один и пострадали около 20 человек.

По предварительным данным, автомобиль на большой скорости вылетел на тротуар.

По словам одного из очевидцев, действия водителя автомобиля были преднамеренными.

Ранее сообщалось, что грузовик наехал на людей на улице Дроттнинггатан – одной из центральных и пешеходных улиц Стокгольма. Он проехал 550 метров и врезался в здание торгового центра Ahlens. Как выяснилось, машину угнали, когда водитель занимался разгрузкой. В результате наезда грузовика погибли четыре человека, 15 человек получили травмы разной степени тяжести. Власти заявили, что это был теракт.