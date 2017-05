Один человек погиб в результате наезда на пешеходов в Нью-Йорке

КИЕВ, 18 мая — РИА Новости Украина. По меньшей мере один человек погиб в результате наезда автомобиля на пешеходов на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке, передает агентство Рейтер со ссылкой на очевидца.

По словам очевидца, медики положили семь человек на носилки. По словам одного из очевидцев, действия водителя автомобиля были преднамеренными.

— Enzo Mokdad (@OfficialEnzoRAP) 18 мая 2017 г.

​Ранее агентство со ссылкой на очевидцев сообщало, что по меньшей мере десять человек пострадали в результате наезда автомобиля на пешеходов в Нью-Йорке. Инцидент произошел на площади Таймс-сквер. По предварительным данным, автомобиль на большой скорости вылетел на тротуар.Video of suspect in New York

​

Ранее сообщалось, что грузовик наехал на людей на улице Дроттнинггатан – одной из центральных и пешеходных улиц Стокгольма. Он проехал 550 метров и врезался в здание торгового центра Ahlens. Как выяснилось, машину угнали, когда водитель занимался разгрузкой. В результате наезда грузовика погибли четыре человека, 15 человек получили травмы разной степени тяжести. Власти заявили, что это был теракт.