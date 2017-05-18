наверх
18.05.201720:41
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.14
  • USD26.42- 0.02
Рубрики
Ещё
    В мире

    Один человек погиб в результате наезда на пешеходов в Нью-Йорке

    (обновлено: )13201
    Очевидец произошедшего сообщил, что действия водителя автомобиля были преднамеренным. В результате наезда на пешеходов десять человек пострадали.
    На месте наезда на пешеходов в Нью-Йорке
    New York Daily New

    КИЕВ, 18 мая — РИА Новости Украина. По меньшей мере один человек погиб в результате наезда автомобиля на пешеходов на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке, передает агентство Рейтер со ссылкой на очевидца.

    По словам очевидца, медики положили семь человек на носилки. По словам одного из очевидцев, действия водителя автомобиля были преднамеренными.

    ​Ранее агентство со ссылкой на очевидцев сообщало, что по меньшей мере десять человек пострадали в результате наезда автомобиля на пешеходов в Нью-Йорке. Инцидент произошел на площади Таймс-сквер. По предварительным данным, автомобиль на большой скорости вылетел на тротуар.Video of suspect in New York

    Ранее сообщалось, что грузовик наехал на людей на улице Дроттнинггатан – одной из центральных и пешеходных улиц Стокгольма. Он проехал 550 метров и врезался в здание торгового центра Ahlens. Как выяснилось, машину угнали, когда водитель занимался разгрузкой. В результате наезда грузовика погибли четыре человека, 15 человек получили травмы разной степени тяжести. Власти заявили, что это был теракт.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Социальная сеть "ВКонтакте"
    Новые санкции против РФ: без "Яндекса" и соцсетей
    Подозреваемый в столкновениях, которые произошли 9 мая в Днепре
    Эхо 9 мая: арест и штрафы за георгиевские ленты
    Заграничный паспорт
    Евросоюз отменил визы для украинцев
    В поселке под Харьковом убили рома
    Криминальная Украина: стрельба в Каменском