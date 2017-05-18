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    В Китае появилась новая профессия – "дегустатор смога"

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    В мониторинговом центре китайского города Шицзячжуан работают несколько "дегустатров смога", которые прошли специальное обучение и получили лицензию от местных властей.
    Смог в Китае
    REUTERS China Daily

    КИЕВ, 18 мая – РИА Новости Украина. Центр контроля за состоянием окружающей среды в китайской провинции Хэбэй в связи с проблемами с экологией привлек особых специалистов, которых назвали "дегустаторами смога".

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    Сильнейший смог является одной из наиболее насущных проблем современного Китая.

    В мониторинговом центре города Шицзячжуан уже работают несколько "нюхачей", которые прошли специальное обучение и получили лицензию от местных властей.

    Как сообщает телеканал CGTN, "дегустаторы смога" анализируют образцы воздуха, собранные в различных районах страны в специальные вакуумные колбы. Им необходимо определять источник и степень загрязнения воздуха.

    Сотрудники центра сообщили, что несмотря на существование большого разнообразия современной техники, ни один специальный датчик не может сравниться с человеческим обонянием в скорости и точности определения состояния воздуха. При этом они отмечают, что хоть и должны постоянно иметь дело с загрязненным воздухом, вред от этого они получают не особо большой.

    Специалисты этой новой и редкой профессии чаще всего не надевают защитные маски, чтобы обеспечить точность анализа. Ради этих целей они не едят острую пищу, не наносят макияж и не пользуются парфюмом.

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