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    Правительство Армении ушло в отставку

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    Президент Армении Серж Саргсян пописал указ о роспуске правительства, которое продолжит выполнять свои обязанности до формирования нового.
    Национальное собрание Армении
    Википедия

    КИЕВ, 18 мая – РИА Новости Украина. Президент Армении Серж Саргсян принял отставку правительства в первый день заседания Национального собрания шестого созыва, сообщили в пресс-службе главы государства.

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    "Принять отставку правительства Армении", — говорится в тексте указа президента, обнародованном пресс-службой.

    Согласно конституции Армении, правительство уходит в отставку в первый день заседания парламента нового созыва, которое проходит 18 мая. Президент республики назначает премьер-министра в десятидневный срок после принятия отставки правительства. Кабмин формируется в 20-дневный срок после назначения премьера. После сложения полномочий премьер и члены кабинета министров продолжат выполнять свои обязанности до формирования нового правительства.

    В среду пресс-секретарь правящей Республиканской партии Армении Эдуард Шармазанов заявил, что РПА вновь предложит на пост главы правительства кандидатуру действующего премьер-министра Карапетяна. Такое же обещание дал в ноябре 2016 года во время съезда РПА лидер партии, президент страны Серж Саргсян.

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