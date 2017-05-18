Трамп знал, что Флинн под следствием, когда назначал его советником - СМИ

ВАШИНГТОН, 18 мая — РИА Новости, Алексей Богдановский. Майкл Флинн был назначен в январе советником президента США Дональда Трампа по национальной безопасности, несмотря на то, что переходному штабу Трампа было известно о расследовании в отношении Флинна за лоббистскую деятельность, пишет газета New York Times.

Флинн 4 января проинформировал переходный штаб Трампа о том, что против него ведется федеральное расследование за работу лоббистом от имени правительства Турции, пишет газета. Тем не менее, Трамп назначил Флинна своим советником.

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Кроме того, новостной портал Mcclatchy сообщает, что за считанные дни до инаугурации Флинн сыграл ключевую роль при принятии решения администрацией Барака Обамы по поводу возможности проведения операции против террористической группировки "Исламское государство" в сирийской Ракке. При этом отмечается, что турецкая сторона выступала против операции, так как она подразумевала участие курдов.

Флинн отклонил требование предыдущей администрации одобрить проведение операции, в результате чего ее начало было перенесено на более позднее время.

Флинн вновь оказался в центре внимания на этой неделе, когда в New York Times появились утечки со ссылкой на уволенного Трампом экс-директора ФБР Джеймса Коми. По заявлению Коми, Трамп предполагал ему "выбросить из головы" расследование в отношении Флинна.