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    В Евросоюзе не обсуждают расширение санкций в отношении РФ - посол Испании

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    Новые санкции против РФ: без "Яндекса" и соцсетей (582)

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    Cанкции против РФ уже достаточно жесткие и затрагивают важные сектора российской экономики. В настоящий момент дискуссий об ужесточении санкций не ведется.
    Флаг Евросоюза
    RIA News Владимир Астапкович | Перейти в фотобанк

    МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Дискуссий о расширении санкций Евросоюза в отношении России сейчас в Брюсселе не ведется, заявил посол Испании в РФ Игнасио Ибаньес.

    "На мой взгляд, санкции против РФ уже достаточно жесткие и затрагивают важные сектора российской экономики. В настоящий момент дискуссий об ужесточении санкций не ведется. Но, конечно, если ситуация будет изменяться в лучшую сторону, санкции могут быть отменены, а если ситуация будет ухудшаться — тогда, посмотрим. Но сейчас нет дискуссии о том, чтобы расширить санкции", — сказал посол на встрече с журналистами.

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    Ранее в среду правительство ФРГ заявило, что санкции Украины против российских СМИ не соответствуют европейским ценностям.

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