В Евросоюзе не обсуждают расширение санкций в отношении РФ - посол Испании

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Дискуссий о расширении санкций Евросоюза в отношении России сейчас в Брюсселе не ведется, заявил посол Испании в РФ Игнасио Ибаньес.

"На мой взгляд, санкции против РФ уже достаточно жесткие и затрагивают важные сектора российской экономики. В настоящий момент дискуссий об ужесточении санкций не ведется. Но, конечно, если ситуация будет изменяться в лучшую сторону, санкции могут быть отменены, а если ситуация будет ухудшаться — тогда, посмотрим. Но сейчас нет дискуссии о том, чтобы расширить санкции", — сказал посол на встрече с журналистами.

Читайте также: Просто и быстро. Как обойти блокировку российских сайтов и соцсетей

Ранее в среду правительство ФРГ заявило, что санкции Украины против российских СМИ не соответствуют европейским ценностям.