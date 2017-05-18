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    Канада рассматривает возможность создания своего "акта Магнитского"

    Тема:

    Дипломатическая война. Новые санкции против РФ (351)

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    Глава МИД Канады Христя Фриланд, выступая в парламенте, заявила, что правительство готово поддержать законопроект, составленный на основе "дела Магнитского".
    Флаг Канады
    RIA News

    КИЕВ, 18 мая — РИА Новости Украина. Правительство Канады поддерживает введение санкций против официальных лиц из России и других стран, которые могут быть причастны к нарушению прав человека, на основании закона, подобного "акту Магнитского" в США, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на министра иностранных дел Канады Христю Фриланд.

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    REUTERS Sergei Karpukhin/Illustration
    Санкции расширяются: СМИ, депутаты, важные лица, соцсети

    Выступая перед парламентом, министр заявила, что правительство готово поддержать законопроект, составленный на основе "дела Магнитского", ранее передоложенного депутатом из оппозиции. Документ позволит Оттаве конфисковать активы и имущество иностранных граждан, которые могут быть причастны к нарушению прав человека.

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    "Наше правительство поддерживает расширение границ, в рамках которых могут вводиться санкционные меры, с тем, чтобы включить в них дела, связанные с серьезными нарушениями прав человека и коррупции за рубежом", — сказала министр, отметив интерес в мире к "делу Магнитского".

    США в декабре 2012 года приняли "акт Магнитского" о санкциях в отношении россиян, причастных, по мнению американских властей, к нарушениям прав человека. Российские власти, в свою очередь, неоднократно заявляли о недопустимости политизации "дела Магнитского".

    Сотрудник крупного инвестиционного фонда Hermitage Capital Management Сергей Магнитский, которого российские правоохранительные органы обвиняли в налоговых махинациях, скончался в СИЗО "Матросская тишина" в ноябре 2009 года, пробыв в заключении почти год. Его смерть вызвала широкий общественный резонанс как в России, так и за рубежом.

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