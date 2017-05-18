Канада рассматривает возможность создания своего "акта Магнитского"

КИЕВ, 18 мая — РИА Новости Украина. Правительство Канады поддерживает введение санкций против официальных лиц из России и других стран, которые могут быть причастны к нарушению прав человека, на основании закона, подобного "акту Магнитского" в США, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на министра иностранных дел Канады Христю Фриланд.

Выступая перед парламентом, министр заявила, что правительство готово поддержать законопроект, составленный на основе "дела Магнитского", ранее передоложенного депутатом из оппозиции. Документ позволит Оттаве конфисковать активы и имущество иностранных граждан, которые могут быть причастны к нарушению прав человека.

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"Наше правительство поддерживает расширение границ, в рамках которых могут вводиться санкционные меры, с тем, чтобы включить в них дела, связанные с серьезными нарушениями прав человека и коррупции за рубежом", — сказала министр, отметив интерес в мире к "делу Магнитского".

США в декабре 2012 года приняли "акт Магнитского" о санкциях в отношении россиян, причастных, по мнению американских властей, к нарушениям прав человека. Российские власти, в свою очередь, неоднократно заявляли о недопустимости политизации "дела Магнитского".

Сотрудник крупного инвестиционного фонда Hermitage Capital Management Сергей Магнитский, которого российские правоохранительные органы обвиняли в налоговых махинациях, скончался в СИЗО "Матросская тишина" в ноябре 2009 года, пробыв в заключении почти год. Его смерть вызвала широкий общественный резонанс как в России, так и за рубежом.