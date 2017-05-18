МИД Британии ушел от ответа о санкциях Украины против российских соцсетей

КИЕВ, 18 мая — РИА Новости Украина, Мария Табак. Министерство иностранных дел Великобритании не комментирует введение в Украине санкций в отношении российских социальных сетей и СМИ.

Президент Петр Порошенко во вторник, 16 мая, утвердил решение СНБО о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц. В частности, Украина ввела санкции в отношении целого ряда российских СМИ, в стране также запретили доступ к соцсетям "ВКонтакте" и "Одноклассники". Кроме того, ограничительные меры ввели в отношении компаний "Яндекс" и "Лаборатория Касперского". В среду, 17 мая, указ президента был опубликован в официальной прессе и вступил в силу.

"Это не относится к вопросам, которые мы комментируем", — сказал РИА Новости представитель МИД Великобритании.

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Ранее в среду правительство ФРГ заявило, что санкции Украины против российских СМИ не соответствуют европейским ценностям.