Всемирный совет церквей просит отозвать религиозные законопроекты из Рады

КИЕВ, 17 мая – РИА Новости Украина. Всемирный совет церквей обеспокоен в связи с планируемым в четверг принятием Верховной Радой религиозных законопроектов, следствием которых может стать "новая волна напряженности в украинском обществе".

Об этом сказано в письме-обращении генерального секретаря ВСЦ пастора Олафа Фюксе Твейта на имя президента Украины Петра Порошенко и председателя Рады Андрея Парубия.

"Всемирный совет церквей считает, что принятие вышеупомянутых законопроектов поставит под угрозу принцип свободы вероисповедания и равенства всех церквей и религиозных общин в Украине и может вызвать новую волну напряженности в украинском обществе", — говорится в обращении генерального секретаря ВСЦ, текст которого приводит служба коммуникации отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата.

Как отметили в ВСЦ, два указанных законопроекта "идут вразрез с предпринимаемыми в Украине усилиями по развитию демократии".

"Мы призываем к тому, чтобы эти чреватые негативными последствиями законопроекты были отозваны", — отмечается в письме Твейта.

В четверг Верховная Рада намерена рассмотреть два резонансных законопроекта о статусе религиозных организаций. Первый законопроект предполагает, что религиозные организации, руководящие центры которых находятся в государстве, признанном Украиной "страной-агрессором", смогут назначать митрополитов и епископов только по согласованию с органами власти. Второй законопроект предполагает предоставить право прихожанам менять юрисдикцию религиозных общин, центры которых действуют как в Украине, так и за ее пределами. Эксперты считают, что принятие этих законов может узаконить захват храмов УПЦ Московского патриархата в Украине и привести к межрелигиозному конфликту.