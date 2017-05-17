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    Король Нидерландов дважды в месяц "подрабатывает" пилотом

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    Виллем-Александр взошел на престол Оранжевого королевства в 2013 году, но и после этого не перестал дважды в месяц садиться за штурвал авиалайнера.
    Король Нидерландов Виллем-Александр
    Associated Press Lex van Lieshout

    КИЕВ, 17 мая — РИА Новости Украина. Король Нидерландов Виллем-Александр более 20 лет подрабатывает вторым пилотом на пассажирских рейсах авиакомпании KLM Cityhopper.

    Король Таиланда Пхумипхон Адулъядет
    REUTERS Stringer
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    Такие данные обнародовала телерадиокорпорация Би-би-си со ссылкой на нидерландские СМИ.

    Виллем-Александр взошел на престол Оранжевого королевства в 2013 году, но и после этого не перестал дважды в месяц садиться за штурвал авиалайнера.

    По данным правительства Нидерландов, речь идет об узкофюзеляжном самолете Fokker 70. Однако KLM Cityhopper, осуществляющая ближнемагистральные коммерческие авиаперевозки по аэропортам Европы, недавно заменила эту машину на Boeing 737, в связи с чем 50-летний монарх намерен в ближайшие месяцы пройти курс повышения квалификации.

    В беседе с газетой Telegraaf Виллем-Александр отметил, что никогда не называл свое имя, обращаясь к пассажирам, однако некоторые из них все равно узнавали короля по голосу. В аэропортах одетый в униформу авиакомпании Виллем-Александр также чаще всего оставался неузнанным.

    Напомним, королева Великобритании Елизавета II решила нанять человека, который будет следить за состоянием штор, занавесок и мягкой мебели ее дворцов. В обязанности специалиста войдет взбивать королевские подушки. 

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