наверх
17.05.201720:25
Курсы валют НБУ
  • EUR29.23+ 0.19
  • USD26.43- 0.04
Рубрики
Ещё
    В мире

    Гондурас назван страной с наибольшим процентом убийств на число населения

    (обновлено: )19
    Второе место в этом рейтинге занимает Сальвадор, на третьем находится Венесуэла. Вся первая десятка стран с самыми высокими показателями занята государствами Латинской Америки и Карибского бассейна.
    Полиция Гондураса
    flickr.com/Esteban Enrique Hernández Garay

    КИЕВ, 17 мая – РИА Новости Украина. В Гондурасе зафиксировано наибольшее процентное соотношение убийств к численности населения в мире.

    В этой стране зафиксировано  – 85,7 убийства на 100 тысяч жителей, говорится в докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

    По данным организации, второе место занимает Сальвадор (63,2), на третьем находится Венесуэла (51,7). Вся первая десятка стран с самыми высокими показателями занята государствами Латинской Америки и Карибского бассейна – Колумбией (48,8), Белизом (37,2), Гватемалой (36,2), Ямайкой (35,2), Тринидадом-и-Тобаго (32,8), Бразилией (30,5) и Доминиканской республикой (30,2).

    "Уровень убийств в Латинской Америке значительно выше, чем в других регионах мира, можно сказать, что четверть мировых убийств происходит в Америке, хотя там живет только 10% мирового населения", — приводит ЭФЭ заявление координатора по анализу здоровья и смертности ВОЗ Колина Матэрса.

    Счастливые и несчастливые страны мира
    РИА Новости
    Рейтинг самых счастливых стран мира: Украина - на 132 месте

    Примечательно, что в списке лидеров нет Мексики, в которой власти давно ведут кровавую борьбу с многочисленными наркокартелями. Недавно мексиканские власти возмутились докладом британского Международного института стратегических исследований, согласно данным которого, за год в Мексике зафиксировано 23 тысячи насильственных смертей, что ставит страну на второе место в мире по этому показателю после Сирии (50 тысяч убийств).

    Согласно данным мексиканской стороны, имеющаяся статистика никак не позволяла отнести Мексику к числу стран с самым высоким уровнем насилия. Так, исходя из официальных оценок ООН за 2014 год, только в Латинской Америке такие страны как Гондурас, Венесуэла, Белиз, Колумбия и Бразилия опережали Мексику по данным показателям. Там было зарегистрировано количество убийств на 100 тысяч населения в соответственно 90,4, 53,7, 44,7, 30,8 и 25,2 человека. В Мексике данный показатель составил всего 16,4 на 100 тысяч жителей.

    Как сообщалось ранее, Украина входит в десятку самых опасных стран мира.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Пресс-конференция. Архивное фото
    Новые санкции против РФ: без "Яндекса" и соцсетей
    День Победы во Львове
    Эхо 9 мая: арест и штрафы за георгиевские ленты
    Администрация президента Украины
    Евросоюз отменил визы для украинцев
    В поселке под Харьковом убили рома
    Криминальная Украина: стрельба в Каменском