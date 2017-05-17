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    Информатор WikiLeaks, сменивший пол, вышел на свободу

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    Мужчина, который до смены пола был известен как Брэдли Мэннинг, передал WikiLeaks около 700 тысяч секретных документов, касавшихся военных операций США в Ираке и Афганистане.
    Рядовой Брэдли Мэннинг, осужденный на 35 лет
    REUTERS Jose Luis Magana

    КИЕВ, 17 мая — РИА Новости. Информатор ресурса разоблачителей WikiLeaks военнослужащая Челси Мэннинг вышла на свободу, сообщает BBC News.

    Мужчина, который до смены пола был известен как Брэдли Мэннинг, был приговорен к 35 годам тюрьмы за разглашение государственных секретов и шпионаж. Он передал WikiLeaks около 700 тысяч секретных документов, касавшихся военных операций США в Ираке и Афганистане.

    Самой известной утечкой стала 39-минутная видеозапись убийства американскими военными мирных иракцев.

    Напомним, бывший президент США Барак Обама в январе 2016 года сократил срок пребывания Челси Мэннинг в тюрьме.

    Ранее скандально известный сайт WikiLeaks обнародовал очередную партию конфиденциальных документов ЦРУ в рамках серии публикаций под общим названием Vault 7.

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