Информатор WikiLeaks, сменивший пол, вышел на свободу

КИЕВ, 17 мая — РИА Новости. Информатор ресурса разоблачителей WikiLeaks военнослужащая Челси Мэннинг вышла на свободу, сообщает BBC News.

Мужчина, который до смены пола был известен как Брэдли Мэннинг, был приговорен к 35 годам тюрьмы за разглашение государственных секретов и шпионаж. Он передал WikiLeaks около 700 тысяч секретных документов, касавшихся военных операций США в Ираке и Афганистане.

Самой известной утечкой стала 39-минутная видеозапись убийства американскими военными мирных иракцев.

Напомним, бывший президент США Барак Обама в январе 2016 года сократил срок пребывания Челси Мэннинг в тюрьме.

Ранее скандально известный сайт WikiLeaks обнародовал очередную партию конфиденциальных документов ЦРУ в рамках серии публикаций под общим названием Vault 7.