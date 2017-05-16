Меркель: Германия и Франция придадут новую динамику сотрудничеству

БЕРЛИН, 15 мая — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Германия и Франция намерены придать новую динамику двустороннему сотрудничеству, от совместной работы над европейскими внутренними темами до поддержки еврозоны и политики в области безопасности, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Берлине.

"Конкретно мы говорили о трех больших темах, на которые продолжим говорить за ужином, по которым мы хотим сотрудничать. Во-первых, это актуальные европейские темы, которые мы хотим совместно обработать, это новые инициативы о работодателях, это новая европейская система предоставления убежища, это, конечно, взаимность в торговых отношениях, все это связано с созданием и гарантированием рабочих мест в наших странах. Это, конечно, имеет для людей, которые не имеют работы в Германии и прежде всего во Франции, центральное значение", — сказала Меркель.

"Во-вторых, мы договорились о новом развитии наших двусторонних отношений, мы можем опереться на многое, но мы можем дать этому новую динамику, и мы хотим этого, поэтому мы еще в июле проведем германо-французский совет министров после (парламентских) выборов во Франции, чтобы представить двусторонние проекты, которые могут придать новый толчок отношениям. И мы договорились, что составим, хотим составить "дорожную карту" для среднесрочной перспективы ЕС", — добавила она.

По словам канцлера, речь идет о том, "как мы можем усилить существующую еврозону, сделать ее более кризисоустойчивой", например, за "счет немецко-французских проектов в области налогообложения". Меркель добавила, что "сотрудничество в области безопасности также будет продолжено".

"Я считаю, что европейская политика в области безопасности, европейская… внешняя политика могут стать важными ступенями для более зримой, сильной Европы. Я горячо поддерживаю усилия, направленные на отход от бюрократии, мы слишком медлительны во многих решениях, и поэтому не слишком мощны в глазах людей", — добавила канцлер.

Возвращаясь к немецко-французскому сотрудничеству, Меркель отметила, что "есть много общего, но есть, конечно же, наверное, и различные подходы", но "самое интересное в сотрудничестве между Германией и Францией заключается в том, что мы не всегда придерживаемся одного мнения изначально, но что из этого симбиоза возникает нечто хорошее как для обеих стран, так и для всей Европы".