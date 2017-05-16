Самолет потерпел катастрофу неподалеку от Нью-Йорка, есть жертвы

ВАШИНГТОН, мая — РИА Новости, Алексей Богдановский. Небольшой самолет потерпел катастрофу близ Нью-Йорка, сообщил телеканал Fox News.

По данным телеканала NBC, на борту самолета были только два члена экипажа, они погибли.

По данным, бизнес-самолет Learjet 35-А пытался приземлиться в аэропорту Титерборо в Нью-Джерси, но задел складское помещение. Последовавший пожар охватил склад и несколько автомобилей. Аэропорт Титерборо закрыт в связи с происшествием, но на работе других аэропортов, обслуживающих нью-йоркский авиаузел, происшествие не сказалось, сообщает телеканал.