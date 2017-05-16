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    Самолет потерпел катастрофу неподалеку от Нью-Йорка, есть жертвы

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    Бизнес-самолет Learjet 35-А пытался приземлиться в аэропорту Титерборо в Нью-Джерси, но задел складское помещение. Последовавший пожар охватил склад и несколько автомобилей.
    Полицейский эскорт сопровождает скорую в США. Архивное фото
    Associated Press Mike Groll

    ВАШИНГТОН, мая — РИА Новости, Алексей Богдановский. Небольшой самолет потерпел катастрофу близ Нью-Йорка, сообщил телеканал Fox News.

    По данным телеканала NBC, на борту самолета были только два члена экипажа, они погибли.

    По данным, бизнес-самолет Learjet 35-А пытался приземлиться в аэропорту Титерборо в Нью-Джерси, но задел складское помещение. Последовавший пожар охватил склад и несколько автомобилей. Аэропорт Титерборо закрыт в связи с происшествием, но на работе других аэропортов, обслуживающих нью-йоркский авиаузел, происшествие не сказалось, сообщает телеканал.

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