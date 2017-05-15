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    Макрон: Франция и ФРГ создадут дорожную карту по реформированию Европы

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    Макрон - новый президент Франции (223)

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    По словам президента Франции Эммануэля Макрона, он намерен поддерживать с Германией "не отношения противостояния или шантажа", а связи, построенные на доверии, в котором заключается не только рост двух стран, но и рост всей Европы.
    Эммануель Макрон
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 15 мая — РИА Новости Украина. Франция и Германия будут работать над реформированием ЕС, в ближайшее время будет создана дорожная карта по европейским реформам, заявил президент Франции Эммануэль Макрон по итогам встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в Берлине.

    Инаугурация Макрона
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    Церемония инаугурации Эммануэля Макрона

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    "Мы можем вместе с нашими командами работать над проектом дорожной карты для Евросоюза и зоны евро", — сказал Макрон.

    Он также заметил, что хочет поддерживать с Германией "не отношения противостояния или шантажа", а связи, построенные на доверии, в котором заключается не только рост двух стран, но и рост всей Европы.

    Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон официально вступил в полномочия накануне, 14 мая, сменив на посту Франсуа Олланда.

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