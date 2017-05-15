Главы МИД ЕС выступили за продление санкций в отношении России

КИЕВ, 15 мая — РИА Новости Украина. Главы МИД ЕС высказались за продление санкций в отношении России, заявил министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский журналистам после заседания Совета глав МИД ЕС.

"Я могу подтвердить, что разговор на эту тему был", — сказал Ващиковский.

Он, выразил мнение, что говорить на эту тему (санкций – Ред.) рано пока "минские соглашения не выполняются, поэтому большинство выступавших по этому вопросу решительно высказывались за то, что применение санкций нужно продолжать", — заявил он.

"Дискутировать не о чем", — заключил глава польской дипломатии.

Отношения России и Запада ухудшились в связи с ситуацией в Украине. В конце июля 2014 года ЕС и США от точечных санкций против отдельных физлиц и компаний перешли к мерам против целых секторов российской экономики. В ответ Россия ограничила импорт продовольственных товаров из стран, которые ввели в отношении нее санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии.

Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

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