наверх
15.05.201721:33
Курсы валют НБУ
  • EUR28.790.00
  • USD26.470.00
Рубрики
Ещё
    В мире

    Главы МИД ЕС выступили за продление санкций в отношении России

    (обновлено: )22433
    Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский сообщил, что минские соглашения не выполняются, поэтому применение санкций против России нужно продолжать.
    Флаги России и ЕС
    Ukraine-office.eu

    КИЕВ, 15 мая — РИА Новости Украина. Главы МИД ЕС высказались за продление санкций в отношении России, заявил министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский журналистам после заседания Совета глав МИД ЕС.

    политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    РИА Новости Украина
    Корнейчук: США и РФ выработают стратегию давления на Украину

    "Я могу подтвердить, что разговор на эту тему был", — сказал Ващиковский.

    Он, выразил мнение, что говорить на эту тему (санкций – Ред.) рано пока "минские соглашения не выполняются, поэтому большинство выступавших по этому вопросу решительно высказывались за то, что применение санкций нужно продолжать", — заявил он.

    "Дискутировать не о чем", — заключил глава польской дипломатии. 

    Отношения России и Запада ухудшились в связи с ситуацией в Украине. В конце июля 2014 года ЕС и США от точечных санкций против отдельных физлиц и компаний перешли к мерам против целых секторов российской экономики. В ответ Россия ограничила импорт продовольственных товаров из стран, которые ввели в отношении нее санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии.

    Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

    Смотрите также: Фотоитоги 15 мая: скандал с охранником Яроша, инаугурация Макрона, обстрелы Авдеевки

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Момент драки и стрельбы в Каменском с участием охранника Яроша. Видео
    Криминальная Украина: стрельба в Каменском
    Киев в финальный день Евровидения-2017
    Евровидение. Победа Португалии и скандал с пранкером
    Авдеевский коксохимический завод
    АТО в Донбассе: обстрел Авдеевки, гибель мирных жителей
    Михаил Погребинский
    Первая в 2017 году пресс-конференция Порошенко